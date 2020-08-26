Документ с распоряжением опубликовал оппозиционный белорусский Telegram-канал NEXTA.
Там указано, что все учреждения должны вывесить государственные флаги.
“Обеспечить применение и популяризацию государственной символики. Вывесить государственные флаги, в том числе и всем учреждениям и организациям, включая объекты негосударственной формы собственности (без перегибов в принуждении)”, – говорится в сообщении.
Также власти призывают организовать митинги в поддержку Лукашенко.
“По компетенции мобилизовать всех возможных общественных активистов для проведения собственных публичных мероприятий в поддержку главы государства, а также уличного противопоставления акциям сторонников “перемен””, – сообщается в документе.
- Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил с понедельника, 24 августа, закрыть “на замок” предприятия, на которых проходят забастовки из-за результатов президентских выборов.