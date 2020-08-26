В Беларуси действующая власть обязала учреждения и организации - в том числе и негосударственные - вывешивать государственную символику.

Документ с распоряжением опубликовал оппозиционный белорусский Telegram-канал NEXTA.

Там указано, что все учреждения должны вывесить государственные флаги.

“Обеспечить применение и популяризацию государственной символики. Вывесить государственные флаги, в том числе и всем учреждениям и организациям, включая объекты негосударственной формы собственности (без перегибов в принуждении)”, – говорится в сообщении.

Также власти призывают организовать митинги в поддержку Лукашенко.

“По компетенции мобилизовать всех возможных общественных активистов для проведения собственных публичных мероприятий в поддержку главы государства, а также уличного противопоставления акциям сторонников “перемен””, – сообщается в документе.