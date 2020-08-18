Об этом сообщает “Радыё Свабода”.
Издание сообщает, что Бушило ушел в отставку после того, как публично поддержал протесты в Беларуси – 16 августа он запостил в Facebook фотографию с марша свободы в Минске.
Также свою гражданскую позицию выразил и посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня. Он записал видеообращение, в котором осудил действия ОМОНа по отношению к мирным митингующим и поддержал протесты.
- Ранее сообщалось, что под зданием белорусского МИД работник центрального аппарата ведомства Вячеслав Казаченок устроил одиночный пикет. К нему присоединилась замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева.