Белорусский дипломат, глава департамента Северной Америки и Западной Европы Андрей Бушило подал в отставку. Он стал вторым дипломатом, который поддержал протесты - до этого в отставку ушел посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.

Об этом сообщает “Радыё Свабода”.

Издание сообщает, что Бушило ушел в отставку после того, как публично поддержал протесты в Беларуси – 16 августа он запостил в Facebook фотографию с марша свободы в Минске.

Также свою гражданскую позицию выразил и посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня. Он записал видеообращение, в котором осудил действия ОМОНа по отношению к мирным митингующим и поддержал протесты.