В Беларуси избрали для 33 боевиков частной военной компании "Вагнера", задержанных несколько дней тому назад, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, информирует агентство БелТА.

“31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу”, – сказал Носкевич.

По данным следствия, указанная группа въехала на территорию Беларуси вечером 24 июля, якобы намереваясь улететь из Минска рейсом в Стамбул.

“Тем не менее, располагая достаточным ресурсом времени для регистрации на рейс и, соответственно, на вылет из страны, вся группа проследовала мимо аэропорта и заселилась в гостиницу IBB в Минске”, – отметил Носкевич, уточнив, что гостиница была зарезервирована заранее.

“Зарегистрировано было и заселение в санаторий “Белорусочка” под Минском. Пробыв сутки в гостинице IBB и не улетев в Стамбул, как заявляют подозреваемые (не улетев ни 25, ни 26, ни 27 июля, хотя имелась такая возможность), вся группа переехала, уведомив администрацию гостиницы IBB, что якобы едут в аэропорт для вылета из страны. Тем не менее они заселились в санаторий “Белорусочка”, – добавил он.

После получения информации о подозрительном поведении этих лиц было принято решение об их задержании.

По словам Носкевича, следствием получена информация из телефонов задержанных о том, что “они ожидают еще несколько групп таких своих коллег”. Также была получена информация о том, что практически все задержанные “имеют серьезное боевое прошлое, воевали на востоке Украины”. “Практически все принадлежат к частной военной компании “Вагнера”, – добавил Носкевич.

Сейчас с задержанными проводятся следственные действия. Следователи заявляют о нестыковках в их показаниях.

“В ходе допросов они дают самые противоречивые показания. В частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей. Остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита – иные страны, не только Турцию. Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, отдыхать, кто-то якобы охранять какие-то объекты, а кто-то осмотреть собор Святой Софии”, – рассказал Носкевич.

Как известно, правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”.

В одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека, еще один выявлен и задержан на юге страны.

В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании”.