В Беларуси двух членов созданного оппозицией Координационного совета для мирной передачи власти в стране приговорили к 10 суткам ареста.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Запад”.

Так, 10 суток административного ареста получил член президиума Координационного совета, представитель стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

Также арестована на 10 суток Ольга Ковалькова – доверенное лицо экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Ковалькова и Дылевский были задержаны в понедельник днем в районе Минского тракторного завода. Они приехали туда, чтобы обсудить с рабочими ситуацию на предприятии, где проходят забастовки из-за результатов президентских выборов в стране.

Силовики расценили их действия как организацию несанкционированного мероприятия.

Сама Светлана Тихановская обратилась к белорусским силовикам с требованием освободить Ковалькову и Дылевского.

“Я призываю правоохранителей безотлагательно прекратить давление на членов Координационного совета и освободить Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Не пробуйте запугать нас и сами не бойтесь идти на открытый диалог с народом, к которому призывает Координационный совет!.. Никакие репрессии не будут приняты нашим обществом. Никакие попытки удержания власти не помогут избежать ответственности за репрессии”, – говорится в обращении Тихановской, которое цитирует “Интерфакс-Запад”.

Она подчеркнула, что “Координационный совет выступает за урегулирование политического кризиса в Беларуси путем переговоров и проведение новых честных выборов”.

Стоит отметить, что в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий данный пост с 1994 года.

Президентские выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 % избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12 %.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек. Известно о троих погибших.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.