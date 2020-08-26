Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Запад”.
Так, 10 суток административного ареста получил член президиума Координационного совета, представитель стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский.
Также арестована на 10 суток Ольга Ковалькова – доверенное лицо экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.
Ковалькова и Дылевский были задержаны в понедельник днем в районе Минского тракторного завода. Они приехали туда, чтобы обсудить с рабочими ситуацию на предприятии, где проходят забастовки из-за результатов президентских выборов в стране.
Силовики расценили их действия как организацию несанкционированного мероприятия.
Сама Светлана Тихановская обратилась к белорусским силовикам с требованием освободить Ковалькову и Дылевского.
“Я призываю правоохранителей безотлагательно прекратить давление на членов Координационного совета и освободить Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Не пробуйте запугать нас и сами не бойтесь идти на открытый диалог с народом, к которому призывает Координационный совет!.. Никакие репрессии не будут приняты нашим обществом. Никакие попытки удержания власти не помогут избежать ответственности за репрессии”, – говорится в обращении Тихановской, которое цитирует “Интерфакс-Запад”.
Она подчеркнула, что “Координационный совет выступает за урегулирование политического кризиса в Беларуси путем переговоров и проведение новых честных выборов”.
Стоит отметить, что в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий данный пост с 1994 года.
Президентские выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 % избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12 %.
Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек. Известно о троих погибших.
С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.
- 14 августа оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- Представители белорусской оппозиции заявили, что выступают за “хорошие отношения” как со странами Евросоюза, так и с Россией.
- 15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
- 19 августа Евросовет обнародовал заявление, согласно которому Европейский союз в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.
- 21 августа от имени оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Верховный суд страны была подана жалоба о признании президентских выборов недействительными.