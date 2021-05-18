У Білорусі заблокували опозиційний портал TUT.by. Зранку силовики приходили з обшуками до керівництва і редакторів порталу.

Про це повідомляється в Telegram-каналі TUT.by.

Так, повідомляється, що з ранку не відповідали на дзвінки співробітники, які були в офісі TUT.by, в тому числі редакція. Двері в офіс заклеєні поліетиленом або зафарбовані.

ДФР (департамент фінансових розслідувань) прийшов і в регіональні офіси TUT.by.

У пресслужбі КГК, куди входить Департамент фінансових розслідувань, повідомили, що стосовно посадових осіб ТОВ “ТУТ БАЙ МЕДІА” порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 243 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати сум податків, зборів в особливо великому розмірі).

Співзасновник TUT.bу Кирило Волошин повідомив, що домен порталу заблокований.

Своє чергою про обмеження доступу до інтернет-ресурсів TUT.bу повідомило мінінформ Білорусі.

“Генеральна прокуратура встановила численні факти порушень закону про ЗМІ в частині розміщення забороненої інформації в ряді публікацій на інтернет-ресурсі TUT.bу. У цих матеріалах міститься інформація від імені незареєстрованого фонду BYSOL. Відповідно до ст. 38 закону про ЗМІ в засобах масової інформації на інтернет-ресурсах заборонено поширення інформації від імені організацій, які не пройшли в установленому порядку державну реєстрацію”, – портал опублікував відповідь Мінінформу.

На підставі повідомлення генеральної прокуратури Республіки Білорусь міністерство інформації прийняло рішення про обмеження доступу до інтернет-ресурсу TUT.by і його копій.

За даними Gemius, тільки по інтернет аудиторії Байнета, TUT.by має 3,303 мільйона реальних користувачів і 62,58% охоплення в країні.