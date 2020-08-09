В Минске полиция задержала переводчицу Анну Шамко, которая работала с польским журналистом Машеком Пясецким на выборах президента Беларуси. Ее будут судить.

Об этом сообщает “Радыё Свабода”.

“Анну и журналиста задержали во время интервью с независимыми наблюдателями на улице Жуковского. Через пару часов журналиста отпустили, а Анну и еще одну девушку доставили в Октябрьский РОВД, затем в тюрьму на улице Окрестина, а сегодня утром в Жодино”, – сказал изданию муж переводчицы.

В полиции мужу сообщили, что ее будут судить завтра, но пока неизвестно, в каком суде и в какое время.