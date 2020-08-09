Об этом сообщает “Радыё Свабода”.
“Анну и журналиста задержали во время интервью с независимыми наблюдателями на улице Жуковского. Через пару часов журналиста отпустили, а Анну и еще одну девушку доставили в Октябрьский РОВД, затем в тюрьму на улице Окрестина, а сегодня утром в Жодино”, – сказал изданию муж переводчицы.
В полиции мужу сообщили, что ее будут судить завтра, но пока неизвестно, в каком суде и в какое время.
- 4 августа в Беларуси стартовало досрочное голосование на президентских выборах, которое длилось по 8 августа включительно. Досрочно могли проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения выборов – в воскресенье, 9 августа.
- Сегодня, 9 августа, в Беларуси стартовали выборы президента.