У блогерши, на вечеринки которой погибли ее муж и друзья, прибавилось 200 тысяч подписчиков

У Instagram-блогерши Екатерины Диденко, во время вечеринки которой погибли ее муж и друзья, всего за сутки количество подписчиков увеличилось на 200 тысяч человек.

Об этом сообщают #Буквы.

На данный момент у Диденко 1,4 миллиона подписчиков.

Напомним, на вечеринке в честь ее дня рождения присутствовали около 18 гостей. В разгар празднования участники мероприятия решили высыпать в бассейн около 30 кг сухого льда.

Согласно разным версиям, лед должен был превратиться в эффектный пар либо же охладить воду. Но вместо этого, попав в бассейн, он быстро перешел в газообразное состояние (превратился в углекислый газ). В высокой концентрации газ способен вызвать потерю сознания и удушье.

В правоохранительных органах Москвы уточнили, что три человека, которые прыгнули в воду, когда там уже был сухой лед, создавший эффект тумана, потеряли сознание из-за выделившегося углекислого газа. Фактически они утонули. Третьего погибшего – мужа Диденко удалось реанимировать, но он позже умер в больнице.

После трагедии Диденко записала несколько “историй” (Stories) в Instagram. Изначально она комментировала произошедшее из больницы, сообщив, что ее муж в реанимации.

Впоследствии она вновь вышла “на связь” с подписчиками, сообщив о гибели мужа и еще двух человек. Многие пользователи в Сети посчитали реакцию женщины на гибель мужа и друзей неправильной.

Сегодня, 1 марта, Диденко продолжила публиковать истории. В одной из них она рассказала, что подарила дочери куклу, которую назвали в честь погибшего отца – Валентиной. Блогерша также рассказала, что она уже поговорила с тремя психологами, после чего ей ”стало легче”.

Екатерина отметила, что ее муж хотел, чтоб его кремировали и развеяли прах над полем, поэтому похорон ”в землю” не будет.

У російської блогерки, на день народження якої загинув чоловік та друзі +200 тис. підписників за добу. А ось такі сторіз вона постить сьогодні. Розумійте, як хочете… pic.twitter.com/IP1TTzOjVM — Букви (@Bykvu) March 1, 2020