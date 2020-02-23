Об этом она заявила в комментарии CNN.
Ранее компания Twitter решила остановить действие около 70 аккаунтов, которые публикуют контент в поддержку экс-мэра Нью-Йорка и кандидата в президенты США Майкла Блумберга.
В Twitter отметили, что предприняли “принудительные меры в отношении группы учетных записей за нарушение правил, направленных против манипуляции платформой и спама”.
Так, учетные записи согласованно размещали идентичные сообщения в поддержку Майкла Блумберга, что нарушает правила Twitter.
Действие некоторых аккаунтов будет остановлено бессрочно. Доступ к другим будет восстановлен, если пользователи подтвердят, что продолжают осуществлять контроль над своим аккаунтами.
Сабрина Сингх отметила, что отныне все волонтеры при работе в социальных сетях должны будут четко указывать на свою принадлежность к предвыборной кампании миллиардера.
“Мы просим, чтобы все наши волонтеры идентифицировали себя как работающие от имени кампании Майка Блумберга-2020 в своих социальных сетях”, – сказала она.
По ее словам, сообщения, которые стали причиной жестких мер со стороны Twitter, распространялись членами штаба среди своих друзей и родственников, а не с целью пропаганды.
Как ранее сообщала американская газета The Washington Post, огромные расходы кандидата в президенты США Майкла Блумберга на рекламу позволяют ему показывать более 30 тысяч объявлений ежеминутно. Он уже потратил на рекламу в Интернете и по телевизору порядка $233 млн. Из них на рекламу по ТВ пришлось $183 млн.
Как сообщает издание Los Angeles Times, для продвижения в социальных сетях штаб Блумберга нанял сотни временных сотрудников для распространения сообщений в его поддержку в Facebook, Twitter и Instagram. В их обязанности, среди прочего, входит продвижение кандидатуры Блумберга в своем личном “кругу общения”.
По данным издания, за такое продвижение сотрудникам платят 2500 долларов в месяц.
Штаб предоставляет им формулировки, которые они могут публиковать в социальных сетях. В сообщениях часто используется идентичный текст, изображения, ссылки и хэштеги.
Многие используемые аккаунты были созданы только за последние два месяца.
- В январе сообщалось, что бывший мэр Нью-Йорка и возможный претендент на кресло президента США Майк Блумберг потратил около 15 миллионов долларов на настройку поисковых результатов в Google.
- Кандидат в президенты США Берни Сандерс обвинил своего соперника-демократа Майка Блумберга в попытке “купить президентство”.