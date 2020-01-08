В Boeing прокомментировали авиакатастрофу в Иране

Напомним, что незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 177 человек. Выживших нет.

По предварительной информации, на борту Boeing-737, который разбился в Иране, находились 11 украинцев: двое пассажиров и 9 членов экипажа.

Посольство Украины в Исламской Республике Иран удалило из своего заявления по поводу катастрофы самолета Boeing-737 абзац, в котором в качестве приоритетной версии указывались технические причины.

Так, изначально посольство обнародовало комментарий, в котором указывалось, что версии теракта и ракетной атаки не рассматриваются.

Впоследствии комментарий исчез с сайта посольства, а спустя некоторое время вновь появился, но уже в видоизмененном виде. В диппредставительстве теперь указывают, что причины катастрофы еще выясняются, а любые заявления по данному поводу являются неофициальными.