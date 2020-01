В Boeing прокомментировали авиакатастрофу в Иране

Об этом сообщила пресс служба компании в своем Twitter-аккаунте.

“Это трагическое событие, и мы искренне сочувствуем семьям команды и пассажиров. Мы находимся в контакте с нашими клиентами-авиакомпаниями и поддерживаем их в это трудное время. Мы готовы оказать любую необходимую помощь”, – говорится в сообщении.

This is a tragic event and our heartfelt thoughts are with the crew, passengers, and their families. We are in contact with our airline customer and stand by them in this difficult time. We are ready to assist in any way needed. pic.twitter.com/TsTlyY34Vd

— The Boeing Company (@Boeing) 8 января 2020 г.