В Boeing прокомментировали авиакатастрофу в Иране

Об этом сообщила пресс служба компании в своем Twitter-аккаунте.
“Это трагическое событие, и мы искренне сочувствуем семьям команды и пассажиров. Мы находимся в контакте с нашими клиентами-авиакомпаниями и поддерживаем их в это трудное время. Мы готовы оказать любую необходимую помощь”, – говорится в сообщении.
This is a tragic event and our heartfelt thoughts are with the crew, passengers, and their families. We are in contact with our airline customer and stand by them in this difficult time. We are ready to assist in any way needed. pic.twitter.com/TsTlyY34Vd
— The Boeing Company (@Boeing) 8 января 2020 г.
Следует отметить, что Иран не передаст компании Вoeing черный ящик самолета Вoeing 737-800 “Международных авиалиний Украины“, который разбился 8 января.
Напомним, что незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 177 человек. Выживших нет.
По предварительной информации, на борту Boeing-737, который разбился в Иране, находились 11 украинцев: двое пассажиров и 9 членов экипажа.
Посольство Украины в Исламской Республике Иран удалило из своего заявления по поводу катастрофы самолета Boeing-737 абзац, в котором в качестве приоритетной версии указывались технические причины.
Так, изначально посольство обнародовало комментарий, в котором указывалось, что версии теракта и ракетной атаки не рассматриваются.
Впоследствии комментарий исчез с сайта посольства, а спустя некоторое время вновь появился, но уже в видоизмененном виде. В диппредставительстве теперь указывают, что причины катастрофы еще выясняются, а любые заявления по данному поводу являются неофициальными.
- Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
- Сообщалось, что крушение самолета Boeing-737 украинской авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в Иране могло произойти по техническим причинам.