У 52 % украинских семей нет сбережений или они вскоре закончатся, чтобы жить на карантине.

Об этом в Facebook написал Алексей Дорошенко, основатель и директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, депутат Киевского областного совета.

“Уже на начало апреля, по данным Research&Branding Group, 39 % украинских семей не имели сбережений, на которые они могли бы продержаться на карантине. А 13 % сбережений хватило лишь на две недели, и они закончатся со дня на день. То есть 52 % украинцев будут жить в долг, если же, конечно, им дадут такую возможность или будут экономить на питании”, – отмечает Дорошенко.

Лишь 7 % семей в нашей стране были готовы жить более 4-х месяцев не работая.

По словам Дорошенко, для 5 % семей достаточно до 100 грн в день на питание, что составляет менее $4.

“Уверен, что в эту группу входят преимущественно пенсионеры и люди, которые имеют подсобное хозяйство и делают запасы. Подавляющему большинству, а именно 35 %, в день на еду нужно от 100 до 250 грн, 27 % – от 250 до 500 грн. И лишь 13% тратят на продукты более 500 грн на семью в день”, – отмечает Дорошенко.

Что касается того, сколько денег нужно украинцам, чтобы продолжать сотаваться на карантине после 24 апреля, то: 16 % потребуется до 5 тыс. грн в месяц, 32 % – от 5 до 10 тыс. грн, 22 % – от 10 до 15 тыс. грн и 16 % семей – более 15 тыс. грн.