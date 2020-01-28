В Боливии впервые за последние 18 лет обнаружили редкий вид "стеклянных" лягушек.

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Так, трех “стеклянных” или “прозрачных” лягушек нашли в национальном парке Карраско во время поиска рептилий и земноводных, которым угрожает гидроэнергетический проект.

Крошечные амфибии весят всего 70-80 г и имеют размеры 19-24 мм. Их кожа настолько прозрачна, что внутренние органы рептилий можно увидеть сквозь их животы.

Лягушек доставили в центр охраны амфибий Кайры, где ученые надеются поощрить их к размножению.

“Повторное открытие этого вида вселяет в нас надежду относительно будущего “стеклянных” лягушек – одних из самых харизматических амфибий в мире – а также и относительно других видов”, – отметили специалисты.