В Борисполе мужчина придумал историю о домашнем насилии для того, чтобы бесплатно доехать домой на служебном авто.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

Правоохранители заявили, что во вторник, 9 марта, около 21 часов, на линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что избил свою маму. Он указал, что находится на улице Головатого, недалеко от Бориспольского железнодорожного вокзала.

В полиции добавили, что встретив заявителя на месте вызова патрульные сразу заметили у него явные признаки опьянения.

По данным правоохранителей, 30-летний мужчина повторил, что избил свою мать и указал на дом, где, якобы, они проживают. Однако входная дверь была заперта и на стук никто не открыл.

Полицейские решили связаться с сестрой заявителя и узнали, что он и их мать на самом деле проживают в селе Старица.

Правоохранители заявили, что поскольку патрульным удалось установить, что на самом деле человек не осуществлял домашнего насилия, а вызов на линию 102 осуществил, чтобы ее подвезли домой, правоохранители вынесли соответствующий админматериал – постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КоАП.