В аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Кувейта, который пытался вывезти в Стамбул два чемодана медицинского препарата "Лирика" компании Pfizer стоимостью в 2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.

“Киевская таможня в сотрудничестве с СБУ и службой авиабезопасности международного аэропорта “Борисполь” пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу Украины крупной партии лекарственных средств, при неконтролируемом употреблении становятся настоящим наркотиком”, – говорится в сообщении.

“Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. 151,2 тысячи таблеток препарата изъяты. Согласно открытой информации из сети интернет, стоимость изъятой партии препарата – около 2 млн гривен”, – добавили на таможне.

Фото: Киевская таможня

Окончательную стоимость партии определят позже.

Отметим, что препарат “Лирика” используют для снятия симптомов “ломки” у людей с наркозависимостью.