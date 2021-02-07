Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.
“Киевская таможня в сотрудничестве с СБУ и службой авиабезопасности международного аэропорта “Борисполь” пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу Украины крупной партии лекарственных средств, при неконтролируемом употреблении становятся настоящим наркотиком”, – говорится в сообщении.
“Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. 151,2 тысячи таблеток препарата изъяты. Согласно открытой информации из сети интернет, стоимость изъятой партии препарата – около 2 млн гривен”, – добавили на таможне.
Фото: Киевская таможня
Окончательную стоимость партии определят позже.
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