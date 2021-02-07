В аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Кувейта, который пытался вывезти в Стамбул два чемодана медицинского препарата "Лирика" компании Pfizer стоимостью 2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.

“Киевская таможня в сотрудничестве с СБУ и службой авиабезопасности международного аэропорта “Борисполь” пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу Украины крупной партии лекарственных средств, которые при неконтролируемом употреблении становятся настоящим наркотиком”, – говорится в сообщении.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Изъято 151,2 тыс. таблеток препарата.

Согласно открытой информации из интернета, стоимость изъятой партии препарата – около 2 млн гривен.

Фото: Киевская таможня

Окончательную стоимость партии определят позже.

Отметим, что препарат “Лирика” используют для снятия симптомов “ломки” у людей с наркозависимостью.