МАУ внесла в черный список пассажирку, которая открыла аварийный выход в самолете авиакомпании в аэропорту "Борисполь" и пошла гулять на крыло.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Вчера, 31 августа, авиакомпания Международные Авиалинии Украины обновила “черный список” пассажиров. В него была внесена пассажирка рейса PS6212 Анталия-Киев, которая после остановки самолета у гейта №11 терминала D несанкционированно открыла аварийный выход самолета и вышла на его крыло. Пассажирка летела чартерным рейсом с отдыха с мужем и детьми”, – говорится в сообщении.

Командир воздушного судна сразу вызвал представителей подразделений авиационной безопасности, пограничной службы, полиции и медпункта аэропорта “Борисполь”, как этого требуют соответствующие инструкции. По факту грубого нарушения правил авиационной безопасности и поведения на борту пассажирка внесена в черный список.

Курьезный случай в аэропорту Борисполь 31 августа с самолетом МАУ. После прилета из Антальи пассажирка открыла аварийный выход и решила прогуляться по крылу pic.twitter.com/1qG92By3IW — Avianews.com (@avianewscom) September 1, 2020

“Представители полиции и врачи пытались уточнить причины такого поступка у пассажирки, однако адекватного ответа не получили. Установлено также, что пассажирка не находилась под влиянием алкогольных и / или наркотических веществ. В дальнейшем МАУ будет отказывать данному лицу в перелетах в пределах всей сети маршрутов. К сожалению, данные сомнительные поступки некоторых пассажиров нивелируют не только отношение к авиационной безопасности на воздушном транспорте, но и элементарный родительский пример. Адекватной реакцией со стороны правоохранительных органов по мнению руководства авиакомпании МАУ может быть исключительно сопоставимо высокое финансовое взыскание в виде штрафа”, – отметили в авиакомпании.