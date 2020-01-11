В Борисполе полицейский автомобиль насмерть сбил мужчину

Сегодня утром в Борисполе полицейский автомобиль Renault Doker насмерть сбил мужчину.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

“Авария произошла в 7 утра в городе Борисполь, в условиях ограниченной видимости. Под колеса служебного авто попал мужчина, который переходил дорогу. После совершения ДТП полицейские сразу на место происшествия вызвали скорую помощь, следственно-оперативную группу, сообщили о трагедии работникам Государственного бюро расследований”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия сразу было освидетельствовано водителя-полицейского на состояние опьянения. Тело потерпевшего мужчину направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

В полиции добавили, что во время проведения досудебного расследования правоохранители установят все обстоятельства трагической ДТП.