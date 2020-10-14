Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на пешеходном переходе в Борисполе.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации работница одного из управлений прокуратуры Киева, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, двигаясь на автомобиле Mersedes по одной из улиц Борисполя, на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на несовершеннолетнего.

Фото: ГБР

В результате пострадавшую госпитализировали, где ей оказали первую медицинскую помощь, а степень тяжести полученных травм устанавливается.

Следователи ГБР задержали сотрудницу прокуратуры в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрании в отношении нее меры пресечения.