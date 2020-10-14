Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации работница одного из управлений прокуратуры Киева, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, двигаясь на автомобиле Mersedes по одной из улиц Борисполя, на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на несовершеннолетнего.
Фото: ГБР
В результате пострадавшую госпитализировали, где ей оказали первую медицинскую помощь, а степень тяжести полученных травм устанавливается.
Следователи ГБР задержали сотрудницу прокуратуры в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрании в отношении нее меры пресечения.
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