Спустя более 140 лет из парка Бостона убрали мемориальную статую Освобождения, которая изображает освобожденного раба без рубашки, поднимающегося на ноги перед Авраамом Линкольном.

Об этом пишет издание Hype Beast.

Монумент установили в 1879 году. Такой же стоит в Вашингтоне с 1876 года. Памятник был создан, чтобы отпраздновать конец рабства в Соединенных Штатах. Прототипом раба был чернокожий мужчина по имени Арчер Александр, который избежал рабства и помог армии Союза (во времена гражданско войны).

Арчер Александр – считается последним человеком, пойманным в соответствии с Законом о беглых рабах.

Несмотря на реальный подтекст этого монумента, многие сочли, что статуя изображает раба, преклонившего колени перед Линкольном, и более 12 000 человек подали прошение о сносе памятника.

После Бостонская комиссия по общественному искусству единогласно проголосовала за то, чтобы убрать эту статую. И во вторник памятник наконец снесли.