Об этом пишет издание Hype Beast.
Монумент установили в 1879 году. Такой же стоит в Вашингтоне с 1876 года. Памятник был создан, чтобы отпраздновать конец рабства в Соединенных Штатах. Прототипом раба был чернокожий мужчина по имени Арчер Александр, который избежал рабства и помог армии Союза (во времена гражданско войны).
Арчер Александр – считается последним человеком, пойманным в соответствии с Законом о беглых рабах.
Несмотря на реальный подтекст этого монумента, многие сочли, что статуя изображает раба, преклонившего колени перед Линкольном, и более 12 000 человек подали прошение о сносе памятника.
После Бостонская комиссия по общественному искусству единогласно проголосовала за то, чтобы убрать эту статую. И во вторник памятник наконец снесли.
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