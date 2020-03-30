Об этом сообщается в Telegram-канале д’Ермак, где также опубликована часть разговора с участием Ермака.

Сообщается, что Насралла и Денис Ермак подружились, когда Ермак вызвался “сделать ему оздоровительный массаж в комнате, наполненной деньгами”.

“В 1997 году его сын участвовал в атаке на пограничников Израиля, в результате чего был убит. На это у Ермака говорят: “израильтовцы проклятые”, – отмечается в сообщении.

Разговор:

– (Денис Ермак) Заходим, закрывают комнату. А комната с “бабками” полная. И чувак такой сидит. Проводит переговоры. Он такой говорит: “Голова болит”. А я по точкам умею работать. Говорю: “Давай”. Нажал на пару точек. Он говорит: “А что это было?”. Бизнемен говорят. Да, это начальник снабжения “Хезболлы”.

– Такой дяденька позитивный. У него ж сына одного убили, а второго меняли. Израильтовцы проклятые.

– Мы еще жили возле американского посольства бывшего. Музей как-то там названо.

– …шпионажа…

– Музей шпионажа. Там мы туда так и не попали.

– Ну, сейчас, видишь, там изменения. Думаю в ближайшие годы будет смена власти.

– Та дай Бог.

– Смена власти в чью сторону?

– (Денис Ермак) Аякола уйдет. Пакуются родственники. По нашей работе у нас как-бы тоже куча информации. Россияне заморозили нефтегазовые… Правда анонсировали китайцы, что они возвращаются. 219 млрд инвестмент в “Нафтогаз” собираются.

А еще Денис Ермак рассказал об Ираке.

“Денис вспомнил друга своего отца Бориса Михайловича Ермака, который работал военным советником по линии ГРУ в Афганистане”, – отмечается на Telegram-канале д’Ермак.

– (Денис Ермак) Ну в Ираке дороги тоже были офигенные до определенных событий. Саддам, кстати, поддерживал очень прилично. Это ж Петя батин (друг отца Ермака) работал еще в Ираке. Работал с Саддамом. Говорит, что две слабости было – он любил тачки. Сыновья очень любили тачки. Поэтому налога не было на спортивные автомобили и дороги делали. А второй страстью была древность. Поэтому, когда зашли в Багдад, начали грабить музеи багдадские. А там было колоссальное количество разных артефактов, археологических ценностей.

Ранее, народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видео записи на которых человек, напоминающий брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч. Позже біла установлена личность мужчины, который записывал Дениса Ермака.