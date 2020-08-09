Об этом говорится на сайте бразильского Федерального верховного суда.

“Подобной трагедии у нас еще не было. Есть сто тысяч человек, у которых было имя, профессия, проекты и мечты. Это дочери и сыновья, которых больше не будет с родителями завтра. Это родители, которым не смогут встретить это воскресенье”, – говорится в сообщении.

Бразилия занимает второе место в мире по числу случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. COVID-19 в Бразилии заболели более 3 млн человек.

По состоянию на сегодняшний день в Бразилии общее число случаев коронавирусной инфекции превысило 3 миллиона. Число летальных случаев превысило 100 тысяч – 100 477.