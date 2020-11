Об этом сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошел в четверг, 19 ноября, накануне Дня черного самосознания (который в стране ежегодно отмечается 20 ноября).

Известно, что на Фрейтаса пожаловалась сотрудница супермаркета (якобы возник какой-то конфликт с участием погибшего, и он угрожал ей). Сотрудница вызвала охрану.

Двое охранников (оба белые) вывели мужчину из магазина и прямо у входа начали его избивать. На видеозаписи, сделанной очевидцем на месте инцидента видно, как 40-летний Фрейтас неоднократно подвергался ударам по лицу и голове со стороны одного из охранников. В это время другой удерживал жертву, сообщает британское агентство ВВС.

Первоначальный анализ, проведенный государственным институтом судебной экспертизы, показал, что причиной смерти мужчины могла быть асфиксия (удушение), сообщает агентство Reuters со ссылкой на бразильские СМИ.

Видео избиения было распространено в социальных сетях и спровоцировало массовые протесты против расизма.

В пятницу утром протестующие собрались возле супермаркета Carrefour в Порту-Алегри и в столице страны – городе Бразилиа, скандируя и неся плакаты с надписями: “Стыдно быть белым!” и “Пожалуйста, прекратите убивать нас!”.

Протесты проходили и в других городах.

Протестующие также разгромили несколько магазинов Carrefour (в частности, в Сан-Паулу). Они разбрасывали товары с полок, били стекла и даже устраивали поджоги.

