В Бразилии в городе Порту-Алегри возле супермаркета сети Carrefour был до смерти избит охраной 40-летний темнокожий мужчина Жоау Фрейтас. Его смерть повлекла протесты и погромы в стране.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошел в четверг, 19 ноября, накануне Дня черного самосознания (который в стране ежегодно отмечается 20 ноября).

Известно, что на Фрейтаса пожаловалась сотрудница супермаркета (якобы возник какой-то конфликт с участием погибшего, и он угрожал ей). Сотрудница вызвала охрану.

Двое охранников (оба белые) вывели мужчину из магазина и прямо у входа начали его избивать. На видеозаписи, сделанной очевидцем на месте инцидента видно, как 40-летний Фрейтас неоднократно подвергался ударам по лицу и голове со стороны одного из охранников. В это время другой удерживал жертву, сообщает британское агентство ВВС.

Первоначальный анализ, проведенный государственным институтом судебной экспертизы, показал, что причиной смерти мужчины могла быть асфиксия (удушение), сообщает агентство Reuters со ссылкой на бразильские СМИ.

Видео избиения было распространено в социальных сетях и спровоцировало массовые протесты против расизма.

В пятницу утром протестующие собрались возле супермаркета Carrefour в Порту-Алегри и в столице страны – городе Бразилиа, скандируя и неся плакаты с надписями: “Стыдно быть белым!” и “Пожалуйста, прекратите убивать нас!”.

Протесты проходили и в других городах.

Протестующие также разгромили несколько магазинов Carrefour (в частности, в Сан-Паулу). Они разбрасывали товары с полок, били стекла и даже устраивали поджоги.

#VIDEO The death of a black man beaten by white security guards at a supermarket sparked protests across Brazil Friday as the country celebrated Black Consciousness Dayhttps://t.co/Yd5UsAD7qa pic.twitter.com/RC692WbanZ — AFP News Agency (@AFP) November 21, 2020

Руководство торговой сети публично извинилось за инцидент и заявило, что разорвет контракт с компанией, обеспечивавшей охрану, уволит менеджера магазина в Порту-Алегри и закроет сам этот супермаркет “из уважения к жертве”.

Избивавшие Фрейтаса охранники, один из которых оказался сотрудником военной полиции, уже задержаны. Они находятся под следствием по обвинению в убийстве вследствие удушения жертвы.

Однако эти меры пока не смогли снизить уровень возмущения в обществе.

Стоит отметить, что Бразилия имеет давнее “наследие” расизма. Эта страна отменила рабство в 1888 году.

В СМИ ситуацию с убийством Фрейтаса уже сравнивают с аналогичным инцидентом в США, когда от рук полицейских умер темнокожий мужчина Джордж Флойд (также путем удушения). После его гибели в США также вспыхнули массовые протесты.