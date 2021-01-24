В Бразилии разбился легкомоторный самолет с футболистами и президентом клуба

Утром 24 января в бразильском штате Токантис произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли шесть человек.

Об этом сообщило местное издание Globo.

Частный самолет разбился через несколько минут после взлета. Он упал сразу за взлетно-посадочной полосой.

На борту самолета находились спортсмены футбольного клуба Palmas Гильерме Ноэ, Маркус Молинари, ранулы, Пракседес, а также президент клуба 32-летний Лукас Мейра.

Фото: Rodrigo Noleto/Divulgação

Фото: Divulgação

Погиб также пилот самолета.

Погибшим футболистам было от 23 до 28 лет. Футболисты летели в город Гояния, где 25 января должен состояться матч с клубом Vila Nova.