В Бразилии разбился легкомоторный самолет с футболистами и президентом клуба

Об этом сообщило местное издание Globo.
Частный самолет разбился через несколько минут после взлета. Он упал сразу за взлетно-посадочной полосой.
На борту самолета находились спортсмены футбольного клуба Palmas Гильерме Ноэ, Маркус Молинари, ранулы, Пракседес, а также президент клуба 32-летний Лукас Мейра.
Фото: Rodrigo Noleto/Divulgação
Фото: Divulgação
Погиб также пилот самолета.
Погибшим футболистам было от 23 до 28 лет. Футболисты летели в город Гояния, где 25 января должен состояться матч с клубом Vila Nova.
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