Covid-19 Украина

обновлено 25.01.2021 в 00:02

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В Бразилии разбился легкомоторный самолет с футболистами и президентом клуба

Утром 24 января в бразильском штате Токантис произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли шесть человек.

Воскресенье, 24 января 2021, 19:59

Об этом сообщило местное издание Globo.

Частный самолет разбился через несколько минут после взлета. Он упал сразу за взлетно-посадочной полосой.

На борту самолета находились спортсмены футбольного клуба Palmas Гильерме Ноэ, Маркус Молинари, ранулы, Пракседес, а также президент клуба 32-летний Лукас Мейра.

Фото: Rodrigo Noleto/Divulgação

Фото: Divulgação

Погиб также пилот самолета.

Погибшим футболистам было от 23 до 28 лет. Футболисты летели в город Гояния, где 25 января должен состояться матч с клубом Vila Nova.

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Теги: авиакатастрофа, Бразилия, футболист

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