Covid-19 Украина

обновлено 31.07.2020 в 14:02

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В Бразилии вслед за президентом Болсонару COVID-19 заболела его жена

Первая леди Бразилии Мишель Болсонару получила положительный тест на коронавирус COVID-19.

Пятница, 31 июля 2020, 10:15

Об этом сообщает бразильское информационное агентство Agência Brasil.

Положительный тест на коронавирус 38-летняя супруга президента получила в четверг, 30 июля.

Сейчас она чувствует себя хорошо и намерена придерживаться рекомендаций медиков.

Также коронавирус обнаружили у министра науки и техники Бразилии Маркоса Понтеса. На данный момент он находится на самоизоляции.

Как известно, президент Бразилии уже переболел коронавирусом. До своего заражения Болсонару постоянно отрицал серьезность пандемии. Он также нарушил обязательный режим самоизоляции, а это предполагает уголовное наказание – штраф или лишение свободы на срок до четырех лет.

  • Ранее сообщалось, что Бразильский суд обязал президента страны носить защитную маску в общественных местах.
  • Также в Бразилии требовали отставки президента из-за кризиса COVID-19.
Теги: Бразилия, Коронавирус, перша леді, первая леди

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