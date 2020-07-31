В Бразилии вслед за президентом Болсонару COVID-19 заболела его жена

Об этом сообщает бразильское информационное агентство Agência Brasil.

Положительный тест на коронавирус 38-летняя супруга президента получила в четверг, 30 июля.

Сейчас она чувствует себя хорошо и намерена придерживаться рекомендаций медиков.

Также коронавирус обнаружили у министра науки и техники Бразилии Маркоса Понтеса. На данный момент он находится на самоизоляции.

Как известно, президент Бразилии уже переболел коронавирусом. До своего заражения Болсонару постоянно отрицал серьезность пандемии. Он также нарушил обязательный режим самоизоляции, а это предполагает уголовное наказание – штраф или лишение свободы на срок до четырех лет.