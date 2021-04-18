Міністр охорони здоров’я Бразилії Рафаель Парент закликав жінок не планувати вагітність, доки пандемія коронавірусу не піде на спад.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Міністр охорони здоров’я Бразилії заявив, що зараз медична система перевантажена, а також циркулює більш заразний “бразильський” штам.

“Клінічний досвід спеціалістів свідчить, що цей новий штам діє більш агресивно на вагітних жінок. Якщо це можливо, трохи відкладіть вагітність до кращого моменту”, — наголосив міністр.

Видання зазначає, що Бразилія залишається одним зі світових епіцентрів пандемії. Щодня недуга забирає більше життів бразильців, ніж жителів будь-якої іншої країни.

Велика кількість хворих суттєво перевантажила медичну систему країни та спричинила дефіцит ліків і знеболювальних. Бразилія просить допомогти з цим міжнародних партнерів.