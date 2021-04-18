Про це повідомляє агентство Reuters.
Міністр охорони здоров’я Бразилії заявив, що зараз медична система перевантажена, а також циркулює більш заразний “бразильський” штам.
“Клінічний досвід спеціалістів свідчить, що цей новий штам діє більш агресивно на вагітних жінок. Якщо це можливо, трохи відкладіть вагітність до кращого моменту”, — наголосив міністр.
Видання зазначає, що Бразилія залишається одним зі світових епіцентрів пандемії. Щодня недуга забирає більше життів бразильців, ніж жителів будь-якої іншої країни.
Велика кількість хворих суттєво перевантажила медичну систему країни та спричинила дефіцит ліків і знеболювальних. Бразилія просить допомогти з цим міжнародних партнерів.
- Раніше повідомлялось, що у Бразилії спостерігається потужний спалах захворюваності на коронавірус COVID-19. У країні фіксуються рекордні показники нових випадків зараження та смертності, а лікарні вже не можуть впоратися із таким потоком хворих.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що Бразилія стала епіцентром пандемії коронавірусу.