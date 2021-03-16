Президент Бразилии Жаир Болсонару в понедельник принял решение о назначении нового министра здравоохранения страны — это уже четвертый глава ведомства с начала эпидемии COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Кардиолог Марсело Кейрога должен заменить генерала Эдуардо Пасуэлло и стать четвертым министром здравоохранения в Бразилии с начала пандемии коронавируса.

Решение об увольнении Пасуэлло после того, как в Бразилии произошло рекордное количество смертей от COVID-19. Более 279000 бразильцев умерли в результате обостряющейся вспышки. На прошлой неделе в Бразилии погибло больше людей, чем в любой другой стране.

Болсонару сообщил журналистам, что Кейрога будет следовать вектору Пасуэлло в министерстве здравоохранения и что правительство удвоит усилия по внедрению массовой вакцинации от коронавируса. Он добавил, что смена главы министерства займет одну или две недели.

Пасуэлло, действующий генерал армии без медицинского образования, подвергался критике за отсутствие опыта в области общественного здравоохранения и поддержку усилий Болсонару по использованию непроверенных лекарств для борьбы с COVID-19, при этом преуменьшая необходимость социального дистанцирования.

В прошлом году два предшественника Пасуэлло ушли в отставку примерно через месяц после назначения, отчасти потому, что как врачи они не полностью одобряли лечение пациентов с COVID-19 антималярийным препаратом гидроксихлорохином.

Пасуэлло расширил доступ к гидроксихлорохину и разрешил его назначать практически всем, у кого положительный результат теста на COVID-19. Регуляторы в других странах заявили, что гидроксихлорохин вряд ли будет эффективен для этой цели, и предостерегли от его использования.

Бразилия также медленнее, чем многие другие страны, внедряла вакцину. По данным Reuters, на данный момент препарата хватает на то, чтобы охватить только 2,7% населения.