В белорусском городе Брест во время протестов задержали гражданина Украины. Сейчас он находится в СИЗО.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В консульство Украины в Бресте обратились родственники задержанного и рассказали, что он 11 августа не вернулся домой с работы. Позже стало известно, что в этот день его задержали во время протестов.

“Наши дипломаты в Беларуси продолжают проверять присутствие украинца среди задержанных или пострадавших”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские консулы в ближайшее время встретятся с руководством местных правоохранительных органов для решения вопроса с задержанным гражданином.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от Беларуси освобождения четырех украинцев, задержанных во время протестов.

“В срочном порядке обращаюсь к Председателю Комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрея Наумовича с просьбой обеспечить надлежащую правовую защиту двум задержанным во время акций массового протеста в Беларуси украинским волонтерам Евгению Васильеву и Константину Реуцкому, а также двум другим гражданам Украины – Оксане Алешиной и парню, чье имя пока не разглашается”, – отметила Денисова.

Омбудсмен также обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, президент Международного Комитета Красного Креста Петера Маурера, председателя ОБСЕ Эдди Рамы и других международных правозащитных организаций с призывом способствовать обеспечению правовой защиты задержанным гражданам Украины.

“Кроме того, сразу после задержания обратилась к чрезвычайному и полномочному послу Украины в Республике Беларусь Игорю Кизиму с просьбой установить их местонахождение и проверить, применялась ли к гражданам Украины физическая сила или психологическое давление со стороны правоохранительных органов Беларуси”, – отметила Денисова.

“Подчеркиваю, согласно Венской конвенции о консульских отношениях, власти Беларуси должны немедленно после задержания сообщить дипломатических представителей Украины о местонахождении наших сограждан и предоставить доступ для непосредственного общения с ними. Требую от белорусской стороны как можно быстрее вернуть украинцев домой!” – отметила омбудсмен.

Она также отметила, что присоединяется к призывам Министерства иностранных дел и просит граждан Украины пока воздержаться от поездок в Беларусь.