Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
В консульство Украины в Бресте обратились родственники задержанного и рассказали, что он 11 августа не вернулся домой с работы. Позже стало известно, что в этот день его задержали во время протестов.
“Наши дипломаты в Беларуси продолжают проверять присутствие украинца среди задержанных или пострадавших”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские консулы в ближайшее время встретятся с руководством местных правоохранительных органов для решения вопроса с задержанным гражданином.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от Беларуси освобождения четырех украинцев, задержанных во время протестов.
“В срочном порядке обращаюсь к Председателю Комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрея Наумовича с просьбой обеспечить надлежащую правовую защиту двум задержанным во время акций массового протеста в Беларуси украинским волонтерам Евгению Васильеву и Константину Реуцкому, а также двум другим гражданам Украины – Оксане Алешиной и парню, чье имя пока не разглашается”, – отметила Денисова.
Омбудсмен также обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, президент Международного Комитета Красного Креста Петера Маурера, председателя ОБСЕ Эдди Рамы и других международных правозащитных организаций с призывом способствовать обеспечению правовой защиты задержанным гражданам Украины.
“Кроме того, сразу после задержания обратилась к чрезвычайному и полномочному послу Украины в Республике Беларусь Игорю Кизиму с просьбой установить их местонахождение и проверить, применялась ли к гражданам Украины физическая сила или психологическое давление со стороны правоохранительных органов Беларуси”, – отметила Денисова.
“Подчеркиваю, согласно Венской конвенции о консульских отношениях, власти Беларуси должны немедленно после задержания сообщить дипломатических представителей Украины о местонахождении наших сограждан и предоставить доступ для непосредственного общения с ними. Требую от белорусской стороны как можно быстрее вернуть украинцев домой!” – отметила омбудсмен.
Она также отметила, что присоединяется к призывам Министерства иностранных дел и просит граждан Украины пока воздержаться от поездок в Беларусь.
- Напомним, днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.
- 10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста. 12 августа стало известно о смерти задержанного в воскресенье 25-летнего гомельчанина. Правоохранители заявляют, что он был задержан за участие в массовых беспорядках, а родные уверяют, что его не было среди митингующих.
- Во время уличных акций протеста вечером 11 и ночью 12 августа задержали более тысячи человек. Всего за 3 дня протестов были задержаны более 6 тысяч человек. В МВД Белоруси признали, что вели стрельбу на поражение по демонстрантам.
- Во время массовых протестов избили украинского фотокорреспондента и жестоко задержали еще двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации “Восток SOS”.