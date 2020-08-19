Об этом сообщает местное издание TUT.BY, ссылаясь на родственников погибшего.
Шутов получил огнестрельное ранение в голову 11 августа во время протестов.
Мужчину ранили в районе Московской администрации Бреста. Родные искали его двое суток.
Позже стало известно, что мужчину отправили сначала в Брестскую областную больницу, а потом перевели в военный госпиталь в Минске.
Дочь погибшего, Людмила, рассказала, что у отца были “повреждения мозга тяжелые и обширные”, а врачи не давали прогнозов.
По словам очевидцев, погибший не оказывал сопротивление силовикам. Они утверждают, что в него могли выстрелить с крыши здания.
Шутов умер сегодня, 19 августа, в 10:20.
В милиции по этому поводу отметили, что силовики стреляли на поражение только “для защиты жизни и здоровья сотрудников” от “группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках”.
Умерший – третья жертва акций протеста после президентских выборов в Беларуси.
В субботу, 15 августа, в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Он умер вследствие действий силовиков, которые разогнали акцию протеста.
- Протесты вспыхнули в стране 9 августа, в день проведения выборов. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек.
- На второй день протестов, СМИ сообщали о силовой разгон мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.
- 16 августа около 200 тысяч белорусов собрались на “Марш Свободы” в центре Минска. Протестующие требуют отставки президента страны Александра Лукашенко. Аналогичные акции проходят и в других городах Беларуси.
- 17 августа в Беларуси объявлена общенациональная забастовка.