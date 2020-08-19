В госпитале военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.

Об этом сообщает местное издание TUT.BY, ссылаясь на родственников погибшего.

Шутов получил огнестрельное ранение в голову 11 августа во время протестов.

Мужчину ранили в районе Московской администрации Бреста. Родные искали его двое суток.

Позже стало известно, что мужчину отправили сначала в Брестскую областную больницу, а потом перевели в военный госпиталь в Минске.

Дочь погибшего, Людмила, рассказала, что у отца были “повреждения мозга тяжелые и обширные”, а врачи не давали прогнозов.

По словам очевидцев, погибший не оказывал сопротивление силовикам. Они утверждают, что в него могли выстрелить с крыши здания.

Шутов умер сегодня, 19 августа, в 10:20.

В милиции по этому поводу отметили, что силовики стреляли на поражение только “для защиты жизни и здоровья сотрудников” от “группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках”.

Умерший – третья жертва акций протеста после президентских выборов в Беларуси.