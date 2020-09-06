Об этом сообщает британское агентство ВВС.
Активисты заблокировали доступ к трем типографиям, где печатаются газеты, принадлежащие австралийскому медиа-магнату Руперту Мердоку.
Речь идет о типографиях в Броксбурне, графство Хартфордшир, Ноусли, графство Мерсисайд, и Мотеруэллее, шотландский округ Норт-Ланаркшир.
Типографии печатают такие газеты, как популярный британский таблоид Sun, газеты Sun on Sunday, а также Times, Sunday Times и Scottish Sun, Daily Telegraph и Sunday Telegraph, London Evening Standard, таблоиды Daily Mail и Mail on Sunday.
Протестующие обвинили эти издания в том, что они не пишут о глобальных климатических изменениях, угрожающих планете, и экологических проблемах.
Активисты блокировали подъездные пути к типографиям с помощью автомобилей, увешанных транспарантами с лозунгами: “Свободу правде!” и “Беженцев здесь приветствуют”. Они также выставили на дорогах заграждения, мешающие проезду транспорта.
Некоторые демонстранты приковали себя цепями к специально построенным бамбуковым “башням”.
В общей сложности правоохранители задержали 80 активистов.
Акция проходила в субботу, помешав распространению субботних газет.
Инцидент уже осудил британский премьер-министр Борис Джонсон.
“Свободная пресса жизненно важна для того, чтобы заставить правительство и другие влиятельные учреждения отчитываться по вопросам, имеющим решающее значение для будущего нашей страны, включая борьбу с изменением климата. Совершенно недопустимо пытаться таким образом ограничить доступ общественности к новостям”, – подчеркнул он в Twitter.
В редакциях изданий также осудили протесты как “атаку на всю свободную прессу”.
СПРАВКА. Extinction Rebellion — социально-политическое движение, которое использует методы ненасильственной борьбы, чтобы выступать против климатических изменений, потери биоразнообразия и риска социально-экологического коллапса. Движение было основано в Великобритании в мае 2018 года.
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