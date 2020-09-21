Британский бизнесмен, ранее работавший в МИ-6 (службе внешнеполитической разведки Великобритании), находится под следствием по обвинению в продаже информации шпионам из Китая.

Об этом сообщает агентство ВВС со ссылкой на представителя британского правительства.

Фрейзер Кэмерон, возглавляющий аналитический центр ЕС-Азия, подозревается в передаче конфиденциальной информации о Евросоюзе двум шпионам, которые якобы выдавали себя за брюссельских журналистов.

Утверждается, что он обменял информацию на тысячи евро.

Сам Кэмерон в комментарии британским СМИ назвал обвинения “смехотворными”.

Бизнесмен, проработавший в британской секретной разведывательной службе с 1976 по 1991 годы, уверяет, что у него нет доступа к “секретной или конфиденциальной информации”.

Кэмерон, который также работал в Министерстве иностранных дел Британии и в Европейской комиссии, сообщил изданию Politico, что обвинения “безосновательны”. Он отметил, что имеет “широкий круг контактов с Китаем” в рамках работы в центре ЕС-Азия.

Высокопоставленный чиновник британского правительства, попросивший не озвучивать его имя, сообщил агентству ВВС, что расследование было долгим и проводилось совместно с бельгийской разведкой.

По его словам, в последние месяцы произошел прорыв.

В службе государственной безопасности Бельгии в свою очередь заявили, что предполагаемые действия Кэмерона представляют “явную угрозу для европейских институтов”, базирующихся в Брюсселе.