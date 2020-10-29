Тяжелобольные пациенты с COVID-19, которые находятся в отделении интенсивной терапии, часто не могут поговорить с родными людьми, так как любые контакты строго запрещены. Но в Британии медики решили устраивать им общение по видеосвязи, чтобы продлить счастливые мгновения жизни.

Об этом в интервью американскому телеканалу CNN рассказала Линда Грегсон, медсестра отделения интенсивной терапии города Блэкберн в Северо-Западной Англии.

Человек, который находится в отделении интенсивной терапии из-за заболевания COVID-19, фактически отрезать от реального мира и любых контактов с людьми. Строго запрещены посещения родственниками или друзьями. Медики заходят в такую палату только в спецодежде, то есть пациент видит лишь глаза через пластиковые стекла защитных очков.

Чтобы продлить радостные мгновения жизни таких пациентов, медики в Англии решили организовывать для них видеозвонки с родственниками.

“Некоторые медсестры показывают родственникам по видеосвязи процедуры, которые проходит пациент. Иногда можно услышать, как плачущая дочь кричит “пожалуйста, держите моего отца за руку”. Другой звонок может по каким-то причинам закончиться оскорблениями в адрес медработников, но нас это не останавливает”, – рассказала Грегсон.

Порой даже такие виртуальные разговоры приходится прерывать. В первую очередь, из-за того, что люди по ту сторону экрана не слушают медиков и нарушают все установленные правила.

“Несколько раз нам приходилось прерывать звонки в Zoom, потому что в комнате было слишком много родственников, никак не соблюдавших дистанцию. Один раз на такой звонок собралось 45 человек”, – улыбкой рассказала медсестра.

В одном из случаев медперсонал подарил возможность общаться с больной матерью продюсеру телеканала ВВС Эндрю Уэббу. По его словам, медсестры “отважно надевали средства защиты и отправлялись проводить сеансы связи для его семьи, в то время как мать была не в состоянии держать телефон”. Именно посредством Skype она смогла попрощаться с каждым из родственников перед смертью.

“Мой отец попрощался со своей 50-летней женой по видеосвязи, хотя был всего в 30 км от нее. За несколько часов до ее смерти я подключился к звонку и услышал, как мама выкрикивает имена своих родных и близких. Я успокаивал ее в течение 15 минут и разговаривал с ней, пока она не заснула. Больше она не просыпалась”, – рассказал Уэбб.

В некоторых больницах Англии созданы специальные “Часы звонков”. К примеру, организовать 15-минутный видеозвонок с госпитализированным родственником можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 и по выходным с 9:00 до 16:00. Для этого достаточно отправить письмо на почту больницы или позвонить по специально отведенной для этого телефонной линии.

Также медперсонал предлагает родственникам тяжелобольных пациентов переслать текст для открытки, которую заполняет самостоятельно и передает пациенту в руки.

Несмотря на такую услугу, медики практически не слышат слов благодарности от родственников тяжелобольных пациентов. Как правило, на них кричат, оскорбляют и угрожают, утверждая, что те сделали недостаточно.

Учитывая, что в Блэкберне умирает довольно много пациентов с COVID-19 (в октябре умерли 59 человек), медики разрешают родственникам приходить прощаться. Для этого существует правило – приходить могут только два человека. Разрешено приходить несколько раз, но только одним и тем же двум людям. Но даже такое правило нарушают.

“Как-то пришло больше родственников, но поклялись, что зайдут только двое. А потом они поменялись ночью, когда медсестры не смотрели”, – рассказала Грегсон.

Она отметила, что медперсонал больницы истощен, и когда к физической усталости добавляется еще и такое неблагодарное поведение людей – это сильно задевает и расстраивает.

Среди персонала растет разочарование по поводу того, как местные жители думают, что можно игнорировать правила, установленные, чтобы замедлить распространение эпидемии.

В Британии сейчас действует “правило шести”. Запрещено собираться группами более шести человек. Если в группе больше людей, полиция может сделать замечание и посоветовать разделиться, а если это проигнорируют – оштрафовать.

Медики вспоминают, что во время локдауна, когда запрещено было уходить далеко от дома, многие британцы стояли у порога и аплодировали медикам. Теперь же, по словам Грегсон, у медиков впечатление, будто местные жители “воткнули нож им в спину”.

“Это то, что мы чувствуем. Мы отдали абсолютно все. И все же нас называют лжецами, и нас оскорбляют по телефону”, – поделилась она переживаниями.

Грегсон рассказала, что многие медсестры не могут уйти на перерыв, так как считают, что их помощь в это время критически важна.

“В прошлые выходные в мою ночную смену, как только я приехала, в больницу поступила женщина и, к сожалению, почти сразу скончалась”, – сказала медсестра.

У Грегсон даже не было времени, чтобы зайти к пациентке, но ей пришлось выносить родственникам умершей ее вещи.

“Отдать родственникам сумку и палку женщины, скончавшейся в постели перед их приездом, довольно сложно. Им трудно, и нам тоже”, – резюмировала она.

Ситуация в США и Европе

В некоторых больницах США в палатах пациентов с тяжелым течением коронавируса установили планшеты таким образом, чтобы человек мог сам позвонить или ответить на звонок. При этом, медперсонал помогает пациентам разобраться с приложением связи, чтобы освоить новый для них тип общения.

Но такая практика доступна далеко не везде. К примеру, врач в больнице Сан-Карло Борромео в Милане Франческа Кортелларо устраивает сеансы связи пациентов родственниками самостоятельно, без помощи руководства.