На острове Уайт в Великобритании заметили очередной загадочный монолит — через несколько дней после того, как аналогичные объекты были обнаружены в США и Румынии.

Об этом сообщает Sky News.

Очередной блестящий объект обнаружил 29-летний британец Том Данфорд, который выгуливал собаку со своей невестой и сестрой в 7:30 утра в воскресенье. Он заметил загадочный зеркальный объект на острове Комптон-Бич.

“Мы спустились по ступенькам и примерно в 100 ярдах от нас увидели это большое отражение солнца. В последнее время я знал обо всех историях о монолитах, поэтому сразу узнал его”, – рассказал он Sky News.

По словам Данфорда, конструкция, обнаруженная на острове Уайт, была около 10 футов высотой.

“Человек, который поместил это туда, знает, что делает. Это действительно впечатляет. Это кто-то разыгрывает нас, я не верю ни в одну из теорий заговора”, – говорит мужчина.

Как сообщает Sky News, появление нового монолита вызвало настоящий переполох на острове, все больше людей приходят на него посмотреть.

“Когда мы вернулись примерно через полчаса, вокруг него толпилось еще больше собаководов – вероятно, около дюжины. Сегодня к нему съехалось немало людей.”, – говорит Данфорд.

Кто установил объект – пока не понятно.