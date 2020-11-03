Мужчина из Британии, клиент букмекера Betfair, поставил 1 млн фунтов (1,29 млн долларов) на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США.

Об этом сообщает CNN Business.

Это крупнейшая ставка на победу политика.

Ранее, в 2016 году, клиент Betfair поставил 555 тыс. фунтов на победу на выборах президента республиканца Дональда Трампа.

Если Байден выиграет на выборах, то британец заработает 1,54 млн фунтов (более 1,98 млн долларов, с учетом суммы ставки).

Букмекеры рассказали, что ставки на результаты выборов стали популярными из-за того, что нет спортивных мероприятий в связи с пандемией коронавируса. К примеру, в феврале, после праймериз в Нью-Гэмпшире, коэффициент ставки на номинацию Байдена достигал 100.

На территории США делать такие ставки запрещено. Такое постановление выдал Верховный суд в 2018 году.

По оценке букмекеров, шансы Байдена на победу равны 65%, а шансы Трампа – 35%. Это немного лучшие шансы для Трампа, чем шансы 2 к 1 на прошлой неделе.

Напомним, выборы президента США состоятся во вторник, 3 ноября.

Согласно национальным опросам, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает кандидата от Республиканской партии и нынешнего президента США Дональда Трампа на 7 – 8%. В некоторых ключевых и колеблющихся штатах, этот разрыв вдвое меньше. Именно такие штаты будут определять исход голосования с помощью Коллегии выборщиков.