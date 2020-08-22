Очки известного индийского политического деятеля Махатмы Ганди были проданы на аукционе в Великобритании за 260 тысяч фунтов стерлингов (или же более чем 340 тысяч долларов).

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Торги были организованы аукционным домом East Bristol Auctions и длились всего 6 минут.

Круглые очки в позолоченной оправе были обнаружены в июле в почтовом ящике аукционного дома.

Оставившему их мужчине очки подарил дядя, который лично получил данную вещь от Ганди в Южной Африке в 1910-1930-х годах, сообщает телеканал Sky News.

Впоследствии данный аксессуар передавался в семье из поколения в поколение. Однако его владелец не ожидал выручить за очки большую сумму. Мужчина положил очки в конверт и просто оставил их в почтовом ящике аукционного дома с запиской: “Эти очки принадлежали Ганди, позвоните мне”.

Он даже предложил просто “выбросить их, если они не пригодятся”.

В East Bristol Auctions изначально оценили их в примерно 15 тысяч фунтов стерлингов. Конечная стоимость превысила данную сумму в 17 раз.

В аукционном доме назвали это рекордом и “феноменальным результатом”, а также находкой, “имеющей международное историческое значение”.

СПРАВКА. Махатма Ганди — индийский политический и общественный деятель, один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Его философия ненасилия (сатьяграха) оказала влияние на движения сторонников мирных перемен. Известна и его непримиримая борьба с кастовым неравенством.