Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Очікується, що такий суперкомп’ютер забезпечить більш точне прогнозування погоди і краще розуміння зміни клімату. Він також зможе прогнозувати більше потенційних погодних сценаріїв і поліпшити локалізовані прогнози.

Уряд Великої Британії планує інвестувати в цей проєкт 1,2 мільярда фунтів стерлінгів.

Планується, що він увійде в число 25 кращих суперкомп’ютерів у світі, а його запуск очікується влітку 2022 року. Microsoft також планує оновлювати його протягом наступного десятиліття по мірі вдосконалення обчислювальної техніки.

“Це партнерство – вражаюча державна інвестиція в фундаментальні і прикладні науки про погоду і клімат. Такі великі інвестиції в сучасну систему прогнозування погоди і клімату з боку Великої Британії – чудова новина для всього світу, і я з нетерпінням чекаю наукових досягнень, які підуть за цим” , – зазначив доцент Стенфордського університету Морган О’Ніл.