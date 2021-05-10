У Великій Британії почали розслідування проти прем'єр-міністра королівства Бориса Джонсона через його різдвяний відпочинок на Карибських островах у 2019 році.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Йдеться про новорічну подорож глави британського уряду і його подруги Кері Саймондс після перемоги Джонсона на виборах в грудні 2019 року. Пара відпочивала на острові Мюстік в архіпелазі Гренадіни в Карибському морі, витративши на цю поїздку понад 15 тисяч фунтів стерлінгів.

В офіційному реєстрі, де містяться всі форми натурально-речових набутків чиновників (подарунки, оплачені третіми особами, перельоти і готелі), поїздка Джонсона внесена. Крім того, там вказано, що прем’єр зупинявся на віллі, оплаченій одним з найзначніших донорів Консервативної партії, співзасновником торгової мережі Carphone Warehouse Девідом Россом.

Справу відкрили після того, як прессекретар Росса заявив, що він не оплачував відпочинок, але пізніше визнав, що сприяв поїздці.

Початок розслідування щодо британського прем’єра підтвердила уповноважений з питань парламентських стандартів Кетрін Стоун. Вона заявила, що, згідно з кодексом поведінки депутатів, посадовці мають реєструвати отримані фінансові вигоди.

Парламентська опозиція припускає, що Джонсон міг взяти урядові гроші на свої потреби. Так, заступник голови партії лейбористів Анджела Райнер зазначила, що громадськість має право знати, хто оплатив розкішний відпочинок, а також чого очікували спонсори в обмін на таку послугу.

Крім того, підкреслює опозиційна партія, кодекс депутатської етики Великої Британії, який поширюється і на Бориса Джонсона, вимагає від членів парламенту розголошувати імена спонсорів.

Це вже другий скандал навколо Бориса Джонсона за останній час. Раніше стало відомо, що Виборча комісія Королівства ініціювала перевірку джерел фінансування ремонту в квартирі прем’єра. За різними оцінками його вартість варіюється від 80 до 300 тисяч доларів.