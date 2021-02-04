В Британии началось испытание комбинации вакцин AstraZeneca и Pfizer

Британские ученые начали исследования иммунных ответов при сочетании доз вакцин против коронавируса COVID-19, разработанных Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, а также американской Pfizer.

Об этом сообщает Reuters.

Британские ученые, принимавшие участие в исследовании, заявили, что данные о вакцинации людей двумя различными типами вакцины против коронавируса могут помочь понять, можно ли проводить вакцинацию с большей гибкостью по всему миру.

Ожидается, что первые данные об иммунных ответах будут получены примерно в июне.

В ходе испытания будут изучены иммунные ответы на первоначальную дозу вакцины Pfizer с последующей ревакцинацией вакцины AstraZeneca, а также наоборот, с интервалами в 4 и 12 недель. Ожидается, что в исследовании примут участие и вакцин других производителей, когда их утвердят регуляторы.

Набор участников для эксперимента начнется в четверг, в нем будут участвовать более 800 добровольцев. Исследование касается людей старше 50 лет, которые могут быть подвержены более высокому риску, чем молодые люди, и еще не были вакцинированы.