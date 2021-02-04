В Британии началось испытание комбинации вакцин AstraZeneca и Pfizer

Об этом сообщает Reuters.
Британские ученые, принимавшие участие в исследовании, заявили, что данные о вакцинации людей двумя различными типами вакцины против коронавируса могут помочь понять, можно ли проводить вакцинацию с большей гибкостью по всему миру.
Ожидается, что первые данные об иммунных ответах будут получены примерно в июне.
В ходе испытания будут изучены иммунные ответы на первоначальную дозу вакцины Pfizer с последующей ревакцинацией вакцины AstraZeneca, а также наоборот, с интервалами в 4 и 12 недель. Ожидается, что в исследовании примут участие и вакцин других производителей, когда их утвердят регуляторы.
Набор участников для эксперимента начнется в четверг, в нем будут участвовать более 800 добровольцев. Исследование касается людей старше 50 лет, которые могут быть подвержены более высокому риску, чем молодые люди, и еще не были вакцинированы.
- Ранее сообщалось, что выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса COVID-19 В.1.1.7 приобрел одну из ключевых мутаций в шиповидном белке, которая уже есть у “южно-африканского” штамма.