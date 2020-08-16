Об этом заявила его мать Дарига Назарбаева. Ее обращение опубликовано на сайте фонда Назрбаева.

“Моя семья глубоко скорбит по поводу смерти нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас время мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате”, – говорится в заявлении.

Как сообщили казахстанские СМИ, по предварительным данным, Айсултан умер от остановки сердца.

Айсултан Назарбаев был вице-президентом Национальной федерации футбола Казахстана. В последние годы он критиковал власти Казахстана и членов своей семьи.

В 2017 году внук Назарбаева заявил о своей наркозависимости. В октябре 2019 британский суд приговорил его к условному сроку за нападение на полицейского. В феврале он сообщил, что пытается получить убежище в Великобритании.

Айсултан Назарбаев – второй сын Дариги Назарбаевой и ее бывшего мужа Рахата Алиева, который критиковал Нурсултана Назарбаева и который умер в 2015 году в австрийской тюрьме, где он находился в рамках расследования убийства.

Однако 22 января Айсултан Назарбаев написал в своем Facebook: “Моя мать держала деда на крючке из-за того, что я его сын”.