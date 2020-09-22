Власти Британии приняли решение ужесточить карантинные ограничения в стране в связи со второй волной вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

О соответствующем решении и его деталях премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщит во вторник, 22 сентября.

Ожидается, что он призовет британцев вернуться по возможности к работе из дома, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Согласно новым карантинным ограничениям, для работы ресторанного бизнеса будут установлены новые правила функционирования. Развлекательные заведения должны будут закрываться до 22:00 начиная с четверга.

Джонсон отметил, что если не предпринять карантинные ограничения сейчас, то, возможно, придется вводить более жесткие ограничения в ближайшем будущем.

Как известно, Джонсон уже не раз заявлял о том, что не хотел бы повторного локдауна в стране. Возможно, его введут только в отдельных регионах страны, где фиксируют рекордное количество новых случаев инфицирования, госпитализаций или смертей вследствие заражения коронавирусом.

На сегодняшний день уровень смертности вследствие заражения коронавирусом в Британии – самый высокий в Европе.