Британским телевизионным и кинорежиссерам рекомендовали отказаться от съемок интимных сцен во время эпидемии коронавируса ради безопасности актеров.

Об этом сообщает издание The Guardian.

С соответствующим предложением выступила профессиональная ассоциация режиссеров Великобритании.

В обновленном руководстве “Режиссура наготы и имитация секса” рекомендуется заменить постельные сцены на альтернативные. Эти рекомендации ориентированы на безопасную работу во время эпидемии коронавируса.

В них отмечается, что режиссеры могут черпать вдохновение из классических фильмов (например, таких, как “Касабланка” 1942 года или “Это случилось однажды ночью” 1934 года), снятых в соответствии с Кодексом Хейса, введенным в США в 1930-х годах и запрещающим изображение секса на экране.

Согласно рекомендациям, актеры могут “поправлять одежду или переодеваться после события”, либо же их части тела могут “двигаться под одеялом”. Еще один из вариантов, который предлагается режиссерам, – “снять закрытую дверь спальни, позволив зрителям додумывать происходящее в ней”.

Кроме того, в Ассоциации режиссеров Британии предложили заменить постельные сцены анимацией, чтобы “воссоздать требуемую встречу”. Например, рекомендуется использовать метод “Motion capture” (при котором анимация создается путем оцифровки движений реального объекта и последующего переноса их на трехмерную модель).

Еще один из предложенных вариантов – приглашение на кастинг реальных пар актеров, которым не нужно соблюдать социальную дистанцию.

СПРАВКА. Кодекс Американской ассоциации кинокомпаний, также известный как кодекс Хейса — этический кодекс производства фильмов в Голливуде, принятый в 1930 году Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов (ныне Американская ассоциация кинокомпаний), и ставший в 1934 году неофициальным действующим национальным стандартом нравственной цензуры кинематографа в США. Назван по имени политика-республиканца Уильяма Харрисона Хейса, в 1922—1945 годах возглавлявшего Ассоциацию. Снимать фильмы, не соблюдая кодекс Хейса, было можно, но такие фильмы не имели шанса быть выпущенными в прокат кинотеатров, принадлежавших членам ассоциации. В 1960-е годы киностудии отказались от соблюдения устаревшего кодекса а в 1967 году он был отменен.