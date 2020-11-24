Об этом пишет Reuters.
Штрафы будут вводиться в соответствии с законом, который внесли сегодня, 24 ноября.
Таким образом, за использование компонентов Huawei для сетей 5G предусмотрен штраф в размере до 10% оборота или 133 140 долларов в день.
В правительстве Британии считают, что законопроект о телекоммуникациях повысит стандарты безопасности телекоммуникационных сетей страны и устранит угрозу от поставщиков с высоким уровнем риска.
“Новый закон является одним из самых строгих законов о безопасности телекоммуникаций в мире и позволяет Соединенному Королевству принимать необходимые меры для защиты наших сетей”, — заявил министр по цифровым вопросам Оливер Дауд.
Он считает, что преимущества 5G и оптоволоконных сетей могут быть реализованы только в том случае, если они будут безопасными.
Вице-президент Huawei Виктор Чжан заявил, что это политически мотивированное решение, не основанное на оценке рисков.
- В июле Великобритания решила запретить использование Huawei в сетях 5G с конца 2027 года из-за опасений, что китайская компания не будет надежным поставщиком из-за санкций США.