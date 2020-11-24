Британские телекоммуникационные компании могут быть оштрафованы на сумму до 10% от оборота или 100 000 фунтов (133 140 долларов) в день, если они нарушат запрет на использование оборудования китайской компании Huawei.

Об этом пишет Reuters.

Штрафы будут вводиться в соответствии с законом, который внесли сегодня, 24 ноября.

Таким образом, за использование компонентов Huawei для сетей 5G предусмотрен штраф в размере до 10% оборота или 133 140 долларов в день.

В правительстве Британии считают, что законопроект о телекоммуникациях повысит стандарты безопасности телекоммуникационных сетей страны и устранит угрозу от поставщиков с высоким уровнем риска.

“Новый закон является одним из самых строгих законов о безопасности телекоммуникаций в мире и позволяет Соединенному Королевству принимать необходимые меры для защиты наших сетей”, — заявил министр по цифровым вопросам Оливер Дауд.

Он считает, что преимущества 5G и оптоволоконных сетей могут быть реализованы только в том случае, если они будут безопасными.

Вице-президент Huawei Виктор Чжан заявил, что это политически мотивированное решение, не основанное на оценке рисков.