Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Рекорд Фредди был зафиксирован в 2016 году.
Высота пса от лап до холки составляла 103,5 см (1 метр 3,5 сантиметра), а при стойке на задних лапах – 2 метра 26 сантиметров.
Для сравнения, рост известного баскетболиста Шакила О’Нила составляет 216 см, а Леброна Джеймса – 206 см.
По словам владелицы пса Клэр Стоунмен, Фредди был маленьким щенком после рождения, и она понятия не имела, что он вырастет до таких размеров.
“Я и подумать не могла, что он вырастет таким большим”, – рассказала женщина.
Она отметила, что опустошена кончиной своего любимого питомца.
“Он был моей жизнью. Смыслом существования. Моей радостью. Моим раздражением. Моим счастьем и крайней грустью. Он был моим любимым догом. Моим единственным на миллион, и его любил весь мир”, – заявила Стоунмен.
За всю историю Книги рекордов Гиннеса самым высоким псом был Зевс из штата Мичиган (США). Его высота от лап до холки составляла 111,8 сантиметра. Тот рекорд зафиксировали в 2011 году.
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