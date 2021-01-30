В графстве Эссекс (Великобритания) умерла самая высокая в мире собака – немецкий дог Фредди. Ему было 8,5 лет.

Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Рекорд Фредди был зафиксирован в 2016 году.

Высота пса от лап до холки составляла 103,5 см (1 метр 3,5 сантиметра), а при стойке на задних лапах – 2 метра 26 сантиметров.

Для сравнения, рост известного баскетболиста Шакила О’Нила составляет 216 см, а Леброна Джеймса – 206 см.

По словам владелицы пса Клэр Стоунмен, Фредди был маленьким щенком после рождения, и она понятия не имела, что он вырастет до таких размеров.

“Я и подумать не могла, что он вырастет таким большим”, – рассказала женщина.

Она отметила, что опустошена кончиной своего любимого питомца.

“Он был моей жизнью. Смыслом существования. Моей радостью. Моим раздражением. Моим счастьем и крайней грустью. Он был моим любимым догом. Моим единственным на миллион, и его любил весь мир”, – заявила Стоунмен.

За всю историю Книги рекордов Гиннеса самым высоким псом был Зевс из штата Мичиган (США). Его высота от лап до холки составляла 111,8 сантиметра. Тот рекорд зафиксировали в 2011 году.