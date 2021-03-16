Медики и ученые Британии требуют провести общественное расследование действий властей страны касательно распространения коронавируса с начала объявления пандемии, поскольку количество смертей вследствие заражения выросло до 125 тысяч.

Об этом сообщает The Guardian.

Решение о начале расследования должен принять премьер-министр страны Борис Джонсон. Общественные деятели и медики обвиняют его в том, что он относился к коронавирусу, как к простуде, потому не ввел вовремя строгие карантинные ограничения и локдаун.

При том, что ВОЗ назвала коронавирус пандемией в середине марта, Джонсон впервые объявил о введении общенационального карантина 23 марта. Перед этим медики неоднократно говорили о том, что Британия проводит неверную политику по этому вопросу.

О проведении расследования просят тысячи семей погибших, медсестер и лидеров этнических меньшинств. Они заявляют о том, что бездействие властей привело к “наибольшему числу погибших вследствие заражения коронавирусом на душу населения среди всех крупных экономик мира”.

Многие государственные чиновники и политики также настаивают на проведении расследования. В июле Джонсон говорил о том, что такое расследование проведут, но спустя фактически пол года – его не начали.

В британском правительстве ответили на это так:

“Мы сосредоточены на защите Национальной службы здравоохранения Великобритании, спасении жизней, и сейчас не подходящее время для того, чтобы посвящать огромное количество официального времени расследованию. В будущем будет подходящее время, чтобы оглянуться назад, проанализировать и поразмышлять над всеми аспектами этой глобальной пандемии”.

От Джонсона же требуют показать документы о том, почему в стране вовремя не ввели локдаун, а также, чтобы члены тогдашнего правительства дали показания. Юридическая группа Bereaved Families for Justice угрожает судебным иском, чтобы заставить министров начать расследование, утверждая, что неподготовленное правительство “периодически не предпринимало разумных шагов для минимизации последствий пандемии, что приводило к массовым и ненужным человеческим жертвам”.

“Не только мы, семьи погибших, – миллионы людей по всей стране хотят ответов. Все ли делал премьер, чтобы предотвратить это? Могло ли его правительство быть лучше подготовленным или оно игнорировало предупреждения? Были ли приняты решения, которые стоили жизней, а не спасали их? Если мы хотим извлечь уроки и спасти жизни сейчас и в будущем, необходимо безотлагательное общественное расследование, предусмотренное законом”.

Кристинея МакАниа, генеральный секретарь Unison, организации, которая представляет 1,3 миллиона медицинских работников, заявила, что независимое общественное расследование должно начаться, как только страна снова откроется (ориентировочно – 21 июня).

“Если Великобритания хочет вылечиться от пандемии, люди должны понять, почему все пошло так ужасно плохо. Необходимо ответить на ключевые вопросы о том, почему дома престарелых остались такими уязвимыми, персонал на передовой остался без средств защиты, а тестирование было прекращено на ранних этапах”, – сказала она.

Две крупнейшие группы врачей и медсестер – Британская медицинская ассоциация (BMA) и Королевский колледж медсестер – также поддержали призывы.