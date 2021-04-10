В Британии почтут память принца Филиппа серией оружейных салютов

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.
Батареи салютов будут производить 41 залп за один выстрел каждую минуту с 12:00 по местному времени (14:00 по Киеву) в таких городах, как Лондон, Эдинбург, Кардифф и Белфаст.
Корабли Королевского флота в море, в том числе HMS Diamond и HMS Montrose, также будут салютовать в честь герцога, который служил военно-морским офицером во время Второй мировой войны и занимал должность лорда-адмирала.
Церемония оружейных залпов будет транслироваться в Интернете и по телевидению.
Подобные оружейные салюты были произведены в ознаменование смерти королевы Виктории в 1901 году и Уинстона Черчилля в 1965 году.
Кроме того, Австралийская федеральная гвардия уже произвела около здания парламента страны оружейный салют из 41 выстрела в память о принце Филипе. Таким же образом армия Новой Зеландии отдаст дань уважения в воскресенье на мысе Джернингем в Веллингтоне.
23 февраля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп подхватил инфекцию.
Филипп был госпитализирован в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне 16 февраля. В марте его перевели в больницу Святого Варфоломея – специализированную высокотехнологичную больницу – для операции, связанной с “ранее существовавшим сердечным заболеванием”.
Затем его перевели обратно в больницу короля Эдуарда VII, из которой сегодня, 16 марта, и выписали.
- Отмечается, что это было самое долгое пребывание принца в больнице. После выписки Филипп вернулся в Виндзорский замок.
- Там он и умер 9 апреля. Детальнее об смерти принца Филиппа – в материале.
- #Буквы собрали знаковые фото, которые рассказывают о жизненном пути герцога Эдинбургского.