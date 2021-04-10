В Британии почтут память принца Филиппа серией оружейных салютов

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Батареи салютов будут производить 41 залп за один выстрел каждую минуту с 12:00 по местному времени (14:00 по Киеву) в таких городах, как Лондон, Эдинбург, Кардифф и Белфаст.

Корабли Королевского флота в море, в том числе HMS Diamond и HMS Montrose, также будут салютовать в честь герцога, который служил военно-морским офицером во время Второй мировой войны и занимал должность лорда-адмирала.

Церемония оружейных залпов будет транслироваться в Интернете и по телевидению.

Подобные оружейные салюты были произведены в ознаменование смерти королевы Виктории в 1901 году и Уинстона Черчилля в 1965 году.

Кроме того, Австралийская федеральная гвардия уже произвела около здания парламента страны оружейный салют из 41 выстрела в память о принце Филипе. Таким же образом армия Новой Зеландии отдаст дань уважения в воскресенье на мысе Джернингем в Веллингтоне.