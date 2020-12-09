Британские регулирующие органы заявляют, что людям с серьезными аллергическими реакциями в анамнезе не следует прививаться вакциной компаний Pfizer/BioNTech от COVID-19.

Об этом сообщает BBC.

Это произошло после того, как во вторник у двух сотрудников национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) была аллергическая реакция. У них была анафилактоидная реакция, которая, как правило, включает кожную сыпь, одышку, а иногда и падение артериального давления. Обоим сотрудникам NHS пришлось пройти курс лечения, но сейчас они чувствую себя хорошо.

Отмечается, что это предупреждение касается тех, кто имел реакцию на лекарства, продукты питания или вакцины.

“MHRA (Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения) в качестве меры предосторожности посоветовал людям с серьезными аллергическими реакциями в анамнезе не вакцинироваться после того, как двум людям с аллергией стало плохо”, – говорит профессор Стивен Поуис, медицинский директор Национальной службы здравоохранения Англии.

Доктор Джун Рейн, председатель MHRA, сказала, что было правильным объявить о аллергическую реакцию сейчас, когда уже есть этот опыт.

Подобные реакции вакцины вызывают редко, но тем не менее это может случиться даже после прививки от гриппа.

“Тот факт, что мы так скоро узнали об этих двух аллергических реакциях и что регулирующий орган принял меры для вынесения рекомендаций, показывает, что эта система мониторинга работает хорошо”, – говорит профессор Питер Опеншоу, эксперт по иммунологии из Имперского колледжа Лондона.