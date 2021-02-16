Covid-19 Украина

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В Британии нашли новый штамм COVID-19, который обладает «тревожным набором мутаций»

В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19, который обладает "тревожным набором мутаций" и вызывает обеспокоенность исследователей.

Вторник, 16 февраля 2021, 13:08

Об этом сообщает The Guardian.

Новый штамм B1525 был обнаружен путем секвенирования генома в 10 странах, включая Британию, Данию, США и Австралию. Самые ранние случаи датированы декабрем и обнаружены в Великобритании и Нигерии.

Исследователи говорят, что этот штамм имеет сходство в своем геноме со штаммом B117, но он содержит ряд мутаций, которые обеспокоили ученых, включая мутацию E484K в шипованном белке, который играет роль в способности вируса проникать в клетки.

Эта мутация E484K присутствует в штаммах, появившихся в Южной Африке и Бразилии, и, как считается, делает вирус более способным уклоняться от нейтрализующих антител, вырабатываемых организмом.

По словам доктора Саймона Кларка, доцента клеточной микробиологии в Университете Рединга, неясно, какое влияние многие мутации могут иметь на тяжесть заболевания, но наличие мутации E484K в штамме из Южной Африки придает определенную степень устойчивости к некоторым вакцинам.

  • Британские ученые начали исследования иммунных ответов при сочетании доз вакцин от  коронавируса COVID-19, разработанных Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, а также американской Pfizer.
  • Ранее сообщалось, что выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса COVID-19 В.1.1.7  обрел одну из ключевых мутаций в шиповидном белке, которая уже есть у “южно-африканского” штамма.
Теги: B1525, Британія, Коронавирус, новий штам

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