В Британии нашли новый штамм COVID-19, который обладает «тревожным набором мутаций»

Об этом сообщает The Guardian.
Новый штамм B1525 был обнаружен путем секвенирования генома в 10 странах, включая Британию, Данию, США и Австралию. Самые ранние случаи датированы декабрем и обнаружены в Великобритании и Нигерии.
Исследователи говорят, что этот штамм имеет сходство в своем геноме со штаммом B117, но он содержит ряд мутаций, которые обеспокоили ученых, включая мутацию E484K в шипованном белке, который играет роль в способности вируса проникать в клетки.
Эта мутация E484K присутствует в штаммах, появившихся в Южной Африке и Бразилии, и, как считается, делает вирус более способным уклоняться от нейтрализующих антител, вырабатываемых организмом.
По словам доктора Саймона Кларка, доцента клеточной микробиологии в Университете Рединга, неясно, какое влияние многие мутации могут иметь на тяжесть заболевания, но наличие мутации E484K в штамме из Южной Африки придает определенную степень устойчивости к некоторым вакцинам.
- Британские ученые начали исследования иммунных ответов при сочетании доз вакцин от коронавируса COVID-19, разработанных Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, а также американской Pfizer.
- Ранее сообщалось, что выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса COVID-19 В.1.1.7 обрел одну из ключевых мутаций в шиповидном белке, которая уже есть у “южно-африканского” штамма.