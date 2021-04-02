Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается представить план правительства, согласно которому будут определены критерии, при соблюдении которых страна откроет границы для туристов в летний сезон.

Об этом сообщает The Guardian.

В правительстве сообщили, что Филиппины, Пакистан, Кения и Бангладеш присоединятся к 35 другим странам в “красном списке”. Граждане этих стран не имеют права приезжать в Британию из-за негативной динамики распространения коронавируса. При этом, граждане и жители Великобритании и Ирландии могут вернуться из стран, занесенных в “красный список”. Но они обязаны пройти обязательный карантин в определенной гостинице. Прибывание в отеле они оплачивают сами.

Такое правило начнет действовать 9 апреля в 4 утра.

“Правительство неизменно давало понять, что при необходимости предпримет решительные действия для сдерживания вируса, и добавило эти страны в “красный список” для защиты здоровья населения”, – указано в заявлении правительства.

При этом, правительство не согласилось внести в “красный список” Францию и Германию, где началась третья волна заражений коронавирусом.

Ожидается, что в понедельник Джонсон расскажет о том, как и когда могут возобновиться зарубежные поездки. При этом, довольно жесткие правила пересечения британской границы сохранятся. Предварительно, рассматривается сценарий, при котором жители стран “зеленой зоны” смогут приезжать в Британию без прохождения карантина.

Ключевым критерием при утверждении “зеленого списка” будет доля вакцинированного населения. Пока что это такие страны, как США, Израиль, Чили и Мальдивы.

Зарубежные поездки с туристической целью могут возобновить не ранее 17 мая.