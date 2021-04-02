В зоопарке Марвел (Marwell Zoo), что в британском графстве Хэмпшир, родился детеныш вымершей в дикой природе антилопы.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

По словам представителя зоопарка, месячный детеныш саблерогого орикса по имени Фрейя “процветает”.

Он делит загон со своими родителями, Кристиной и Тензи, а также с белыми носорогами, зеброй Греви и страусом.

Отмечается, что зоопарк Марвел играет важную роль в разработке международных стратегий сохранения антилоп, находящихся под угрозой исчезновения.

Этот вид был объявлен вымершим в дикой природе Международным союзом охраны природы в 2000 году, и его дальнейшее выживание зависит от разведения и реинтродукции в неволе.

“Саблерогий орикс был одним из первых видов, которых мы привезли в зоопарк Марвелл в ноябре 1971 года. С тех пор у нас здесь родилось 378 особей, что сделало этот вид одним из наших самых больших успехов в размножении и сохранении”, – отметила биолог зоопарка Таня Гилберт.