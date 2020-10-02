22-й по счету саммит Украина-ЕС станет первым двусторонним саммитом Евросоюза с третьей страной, который будет физически проведен в Брюсселе с начала пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом проинформировали в пресс-службе Европейского Совета.

“22-й саммит между Европейским Союзом и Украиной – это первый двусторонний саммит, физически проведенный в Брюсселе с момента начала пандемии COVID-19”, – сказано в сообщении.

Саммит назначен на 6 октября.

Евросоюз будет представлена президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Украину будет представлять президент Владимир Зеленский.

В мероприятии также примет участие Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозеп Боррель.

В ходе заседания лидеры рассмотрят двусторонние отношения, в том числе: • социально-экономические последствия пандемии COVID-19 и поддержку Украины со стороны ЕС; • следующие шаги по реализации Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли; • состояние реформ в Украине.

Кроме того, стороны обсудят вооруженный конфликт на Донбассе, последние события в Беларуси, а также “другие региональные и внешнеполитические вопросы”.

В Офисе президента Украины подтвердили участие Владимира Зеленского в саммите.

“Лидеры обсудят приоритетные вопросы отношений Украины и Евросоюза, в частности дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углубление секторальной интеграции между Украиной и ЕС, сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19 и дальнейшую поддержку со стороны ЕС процесса реформ в Украине. Отдельное внимание будет уделено ситуации с безопасностью на временно оккупированных Россией территориях Донбасса, а также обсуждению путей усиления координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыма и защиты прав крымчан”, – говорится в сообщении.

В ОПУ уточнили, что на полях саммита планируется подписание ряда финансовых соглашений между Украиной и ЕС в рамках Европейского инструмента соседства (в частности по поддержке востока Украины, гражданского общества и смягчению последствий климатических изменений).

Кроме того, планируется подписание соглашений с Европейским инвестиционным банком (по привлечению финансирования на совершенствование энергоэффективности общественных зданий и модернизацию и цифровизацию “Укрпочты”).

СПРАВКА. Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС состоялось в два этапа. 21 марта 2014 года во время внеочередного саммита Украина – ЕС была подписана политическая часть Соглашения. 27 июня 2014 года в ходе заседания Совета ЕС пятым президентом Украины Петром Порошенко и руководством Европейского Союза была подписана экономическая часть Соглашения.

1 сентября 2017 года после длительного процесса ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме. Документ предусматривает создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.