Об этом проинформировали в пресс-службе Европейского Совета.
“22-й саммит между Европейским Союзом и Украиной – это первый двусторонний саммит, физически проведенный в Брюсселе с момента начала пандемии COVID-19”, – сказано в сообщении.
Саммит назначен на 6 октября.
Евросоюз будет представлена президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Украину будет представлять президент Владимир Зеленский.
В мероприятии также примет участие Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозеп Боррель.
В ходе заседания лидеры рассмотрят двусторонние отношения, в том числе:
• социально-экономические последствия пандемии COVID-19 и поддержку Украины со стороны ЕС;
• следующие шаги по реализации Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли;
• состояние реформ в Украине.
Кроме того, стороны обсудят вооруженный конфликт на Донбассе, последние события в Беларуси, а также “другие региональные и внешнеполитические вопросы”.
В Офисе президента Украины подтвердили участие Владимира Зеленского в саммите.
“Лидеры обсудят приоритетные вопросы отношений Украины и Евросоюза, в частности дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углубление секторальной интеграции между Украиной и ЕС, сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19 и дальнейшую поддержку со стороны ЕС процесса реформ в Украине. Отдельное внимание будет уделено ситуации с безопасностью на временно оккупированных Россией территориях Донбасса, а также обсуждению путей усиления координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыма и защиты прав крымчан”, – говорится в сообщении.
В ОПУ уточнили, что на полях саммита планируется подписание ряда финансовых соглашений между Украиной и ЕС в рамках Европейского инструмента соседства (в частности по поддержке востока Украины, гражданского общества и смягчению последствий климатических изменений).
Кроме того, планируется подписание соглашений с Европейским инвестиционным банком (по привлечению финансирования на совершенствование энергоэффективности общественных зданий и модернизацию и цифровизацию “Укрпочты”).
СПРАВКА. Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС состоялось в два этапа. 21 марта 2014 года во время внеочередного саммита Украина – ЕС была подписана политическая часть Соглашения. 27 июня 2014 года в ходе заседания Совета ЕС пятым президентом Украины Петром Порошенко и руководством Европейского Союза была подписана экономическая часть Соглашения.
1 сентября 2017 года после длительного процесса ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме. Документ предусматривает создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.
- Ранее сообщалось, что саммит Украина-ЕС перенесли с 1 на 6 октября. Украинская сторона ожидает, что одним из основных вопросов саммита будет обновление Соглашения об ассоциации.
- Кабинет Министров Украины открыл для общественности доступ к онлайн-системе “Пульс Соглашения”, которая осуществляет мониторинг реализации Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС.
- В ноябре прошлого года во время заседания Комитета ассоциации Украина-Европейский союз стороны провели “вступительный” разговор касательно совершенствования текста Соглашения об ассоциации.