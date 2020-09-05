В субботу, 5 сентября, в Брюсселе (Бельгия) статую "Писающего мальчика" нарядили в костюм медика – в честь врачей, борющихся с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Знаменитую бронзовую статую одели в белый халат и защитную маску для лица.

“Это знак огромной благодарности всему медицинскому персоналу: не только врачам и медсестрам, но и уборщикам, всем работникам больниц… Все они пошли на риск… Они проделали замечательную работу” – отметил в комментарии агентству Марк Гебель, член ассоциации, которая следит за статуей.

Стоит отметить, что “Писающего мальчика” регулярно наряжают в различные костюмы – в честь каких-то событий, исторических личностей, звезд эстрады, спортсменов.

История гласит, что первый костюм статуе прислал курфюрст Баварский Максимилиан-Эммануил в 1698 году, и с этих пор это стало традицией. “Гардероб” статуи уже состоит из нескольких сотен различных нарядов.

Статуя-фонтан ежегодно привлекает сотни тысяч туристов.

Стоит отметить, что Бельгия имеет один из самых высоких в мире показателей смертности от COVID-19. Число летальных случаев в стране превышает 9900, а количество инфицированных – 87 тысяч.

СПРАВКА. Писающий мальчик или Маннекен-Пис — одна из наиболее известных достопримечательностей Брюсселя. Это миниатюрная бронзовая статуя-фонтан в виде нагого мальчика, писающего в бассейн.