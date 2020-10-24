В Брюссельском регионе (Бельгия) существенно ужесточили карантинные меры и ввели комендантский час на фоне вспышки COVID-19.

Об этом сообщает местное издание RTBF.

Новые карантинные ограничения начнут действовать в понедельник, 26 октября.

“У нас быстро растущие показатели заражения, и ставка высока – возможный риск краха больничной системы нашей страны” – сказал министр-президент Брюссельского региона Руди Вервоорт.

Предварительно, ограничения будут действовать до 19 ноября.

В регионе будут запрещены все любительские спортивные соревнования. Проводить тренировки можно будет только профессиональным спортсменам и детям до 12 лет.

Также закроют бассейны, катки, фитнес-центры. Закроют театры, музеи, кинотеатры, выставочные залы и подобные учреждения.

Запрещено собираться группами более четырех человек.

Магазины будут работать, но должны закрываться в 8 вечера.

Комендантский час будет действовать с 22:00 до 6:00, хотя ранее планировалось, что это будет время с 00:00 до 5:00.