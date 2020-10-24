Об этом сообщает местное издание RTBF.
Новые карантинные ограничения начнут действовать в понедельник, 26 октября.
“У нас быстро растущие показатели заражения, и ставка высока – возможный риск краха больничной системы нашей страны” – сказал министр-президент Брюссельского региона Руди Вервоорт.
Предварительно, ограничения будут действовать до 19 ноября.
В регионе будут запрещены все любительские спортивные соревнования. Проводить тренировки можно будет только профессиональным спортсменам и детям до 12 лет.
Также закроют бассейны, катки, фитнес-центры. Закроют театры, музеи, кинотеатры, выставочные залы и подобные учреждения.
Запрещено собираться группами более четырех человек.
Магазины будут работать, но должны закрываться в 8 вечера.
Комендантский час будет действовать с 22:00 до 6:00, хотя ранее планировалось, что это будет время с 00:00 до 5:00.
- Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Брюсселе минимум на месяц закрыли все бары, кафе и концертные залы.